Как продлить отсрочку от призыва на 2 месяца: инструкция Минэкономики

Как отмечается в документе, Кабмин 7 сентября разрешил продление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на срок до двух месяцев на основании обоснованного представления органа государственной власти, иного государственного органа, которое не требует согласования Минобороны.

Минэкономики рекомендует:

1). Руководителям предприятий, учреждений и организаций организовать:

- проведение анализа о необходимости продления срока действия отсрочек, предоставленных военнообязанным работникам решениями (приказами) Минэкономики в марте-апреле 2022 года;

- представление (в произвольной форме) в орган государственной власти, иного государственного органа, по представлению которого принято решение (приказ) Минэкономики о бронировании военнообязанных, предложений о продлении срока действия отсрочек, предоставленных военнообязанным работникам в марте-апреле 2022 года с указанием:

даты, номера и названия решения (приказа) Минэкономики о бронировании военнообязанных работников;

обоснование необходимости продления срока действия отсрочки

В то же время"предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации".

По результатам обработки представленных органами государственной власти, другими государственными органами предложений Минэкономики будет принимать решение по:

продление срока действия отсрочки на срок до двух месяцев и/или

аннулирование отсрочки работникам, уволенным из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации или

отклонение представленных предложений.

В Минэкономики обращают внимание, что "повторное продление срока действия отсрочки не допускается".

"Ответственность за включение военнообязанных в предложения и организацию их бронирования на период мобилизации и на военное время возлагается на руководителей органов государственной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций", - говорится в письме.