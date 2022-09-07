ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 22:50
Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности Фото: действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство предусмотрело возможность продления на два месяца действующих отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями Министерства экономики в марте-апреле, срок действия которых истекает в сентябре-октябре этого года. Решение о продлении отсрочки на срок до двух месяцев может быть принято Минэкономики лишь один раз.

"Сегодняшнее решение правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, которые сейчас работают на победу в тылу", - министр экономики Юлия Свириденко.

Правительственное решение предусматривает также, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает. Эта норма призвана уменьшить нагрузку на органы государственной власти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы на других направлениях.

Напомним, что в Раде предложили освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детсадов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в Украине Война в Украине
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО