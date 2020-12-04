Продление закона об особом статусе Донбасса: Разумков назвал сроки голосования

Закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей неделе. Это самый вероятный сценарий.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш".

"Думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, год действия в законе об особом статусе Донбасса будет изменен на 2021-й", - сказал спикер Рады.

Он отметил, что другой вариант решений по этому закону маловероятен из-за приближения конца 2020 года.

"Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - подчеркнул Разумков.

В ноябре глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что Верховная рада может продлить действие закона о порядке местного самоуправления на той части Донбасса, которая на сегодня оккупирована. Остальные законодательные инициативы по Донбассу еще готовятся.

До этого представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Данная формула прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.