Продление военного положения, оборонный бюджет и конфискация имущества россиян: что приняла Рада

Так, прежде всего народные депутаты проголосовали за продление военного положения с 5.30 утра 25 апреля 2022 года на 30 суток (№7300).

"Это позволит принять адекватные меры для отражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Еще среди важных решений - упрощение получения пособия по безработице в период военного положения (№ 7275). Максимальный ее размер составит 1,5 минимальной зарплаты, а выплаты обеспечат переселенцам даже при отсутствии у них документов.

"Не надо собирать кучу документов, справок и лично приходить в центры занятости, чтобы получить помощь. Все можно сделать дистанционно - удобно и быстро. Сейчас не время медлить и требовать от людей придерживаться формальностей, действовавших в мирное время. Сейчас украинцам, которые потеряли работу, важно помочь как можно скорее", - утверждает глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Также на сегодняшнем заседании парламент увеличил госбюджет на 200 млрд грн для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности государства (№7299).

"Мы увеличили расходы путем увеличения внутренних заимствований на 100 млрд грн и внешних заимствований еще на 100 млрд грн. Кроме того, с 1 мая будет действовать новый механизм автоматического зачисления в местные бюджеты акцизного налога с продаж табачных изделий: акциз будет распределяться пропорционально объему проданной на территории общины продукции", - пояснил один из инициаторов законопроекта, нардеп Владимир Гевко.

Среди важных решений и улучшат управление общинами во время войны (№7269). Благодаря этому документу будут сокращены сроки принятия решений на местном уровне и сама процедура для оперативного реагирования на вызовы войны.

Что касается городов, то для них также предусматриваются позитивные изменения. В частности, создаются условия для быстрого восстановления разрушенных городов (№7282).

"Мы внесли изменения в законодательство, регулирующее градостроительную деятельность, и ввели новый термин - Программа комплексного восстановления населенного пункта. Она определяет основные пространственные и социально-экономические приоритеты восстановления территорий, пострадавших от боев и чрезвычайных ситуаций", - пояснила инициатор законопроекта Елена Шуляк.

По ее словам, такая программа должна содержать общее описание населенного пункта или территории, для которой разрабатывается, а также информацию о необходимости подготовки территории и вреде, вызванный объектам общественной, жилой, инженерной инфраструктуры, производственных мощностей.

В перечне принятых документов также есть поддержка аграриев, которые продолжают работать даже в сложных условиях военного времени (№7264).

Собственное государство обеспечит бесперебойное производство и поставки сельскохозяйственной продукции во время военного положения. Ведь именно этот документ упрощает ряд требований к агропроизводителям и уменьшает бюрократическую нагрузку, в частности - во время государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, что чрезвычайно важно во время проведения весенних посевных работ 2022 года.

Кроме того, депутаты поддержали упрощение процедуры конфискации активов підсанкційних россиян и их прихвостней (№7194), а также предоставление в пользование земельными участками для нужд национальной экономики, аграрного сектора и граждан Украины на время военного положения (№7289).