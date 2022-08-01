Продление контрактов, условия отпусков и отстранений: правила для иностранцев в ВСУ изменили

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил. В частности, была изменена процедура продления контракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
В документе отмечается, что теперь иностранные бойцы могут продлить контракт прохождения военной службы на срок от 1 до 10 лет. При этом стоит учитывать максимально допустимый возраст пребывания на службе.
Согласно указу, иностранным военным будет предоставляться ежегодный отпуск. Его продолжительность будет зависеть от выслуги лет:
Указ президента меняет порядок отстранения иностранцев от должности. Оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.
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