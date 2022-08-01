UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продление контрактов, условия отпусков и отстранений: правила для иностранцев в ВСУ изменили

Фото: в Украине изменили правила прохождения военной службы для иностранцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил. В частности, была изменена процедура продления контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Продление контракта:

В документе отмечается, что теперь иностранные бойцы могут продлить контракт прохождения военной службы на срок от 1 до 10 лет. При этом стоит учитывать максимально допустимый возраст пребывания на службе.

Отпуск:

Согласно указу, иностранным военным будет предоставляться ежегодный отпуск. Его продолжительность будет зависеть от выслуги лет:

  • менее 10 лет - отпуск составит 30 календарных дней;
  • от 10 до 15 лет - 35 календарных дней;
  • от 15 до 20 лет - 40 календарных дней;
  • свыше 20 календарных лет - 45 (время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно не учитывается).

Отстранение от службы:

Указ президента меняет порядок отстранения иностранцев от должности. Оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины