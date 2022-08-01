Продовження контрактів, умови відпусток і відсторонень: правила для іноземців у ЗСУ змінили

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Зокрема, була змінена процедура продовження контракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
У документі зазначається, що тепер іноземні бійці можуть продовжити контракт проходження військової служби на строк від 1 до 10 років. При цьому варто враховувати максимально допустимий вік перебування на службі.
Згідно з указом, іноземним військовим надаватиметься щорічна відпустка. Її тривалість буде залежати від вислуги років:
Указ президента змінює порядок відсторонення іноземців від посади. Воно здійснюватиметься згідно з Кримінальним кодексом України на строк не більше двох місяців.
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