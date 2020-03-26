Продление карантина и задержание экс-министра: новости за 25 марта

Коллаж РБК-Украина

Кабмин расширил режим ЧС и продлил карантин в Украине, число заболевших COVID-19 в стране возросло до 145 человек, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 марта, - в материале РБК-Украина

Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса

Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 25 марта, Карантин продлен еще на 30 дней - до 24 апреля.

При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Режим чрезвычайной ситуации расширен на всю Украину до 24 апреля

Кабинет министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине расширил режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно решению правительства, режим чрезвычайной ситуации вводится на 30 дней - до 24 апреля. Кроме того, на 30 дней по всей стране продлевается карантин.

Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 145

В Украине число больных коронавирусом COVID-19 возросло до 145 человек по состоянию на вечер четверга 25 марта. Об этом сообщает Минздрав.

В частности, по состоянию на 22:00 лабораторно подтверждены все 145 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 32 новых случая.

Емец: количество жертв коронавируса может быть катастрофическим

Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении в Telegram-канале Минздрава.

По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы МВД Антона Геращенко.

По его словам, Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве.

Задержание Кожары связано с тем, что в ночь на 22 февраля в его доме был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. Кожара и его супруга утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Решение о создании консультативного совета с ОРДЛО еще не принято, - Резников

Решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в минской ТКГ Алексей Резников, передает РБК-Украина.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются", - сказал он.

У принца Чарльза выявили коронавирус

У британского принца Чарльза выявили коронавирус, его тест показал положительный результат. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что позитивный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.

Новый хантавирус в Китае: зафиксирована первая смерть

В Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на China Global Times.

Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.

Китайские власти также проверили 32 других пассажира, которые ехали на том же автобусе, что и умерший, чтобы проверить, не были ли они заражены. Добавим, человек может заражаться хантавирусами от различных грызунов.

В Украине резко подешевела аренда квартир: за сколько можно снять жилье в Киеве

В связи с пандемией СOVID-19 и карантином в Украине резко обвалилась стоимость аренды недвижимости.

Спрос на квартиры снизился на 70-80%, поэтому арендодателям пришлось снижать цены на 30-40%. К примеру, сейчас в Киеве двухкомнатную квартиру не далеко от метро можно снять на месяц за 6 тысяч гривен.