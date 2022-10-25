Продивус заявив про знищення боксу в Україні та звинуватив Кабмін у бездіяльності

В Україні продовжується планомірне знищення боксерської школи та всієї інфраструктури боксу. Міністерство спорту та Міністерство юстиції при цьому не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента ФБУ, віце-президента Міжнародної асоціації боксу Володимира Продивуса в інтерв'ю " Фокусу ".

За його словами, всупереч обіцянкам фінансування з боку Кирила Шевченка, який називає себе новим президентом ФБУ, дитячий та юнацький бокс тепер фінансуються за залишковим принципом. За його інформацією, батьки дітей та тренери все частіше самостійно шукають гроші, щоб поїхати на міжнародні першості.

"Хоч би як складно було, федерація завжди шукала і знаходила кошти на дитячо-юнацький бокс. Не було спонсорів - закривали потреби власним коштом. Але діти ніколи не збирали донати, щоб представляти рідну країну на чемпіонаті світу чи Європи. Це нонсенс і так не має бути", - заявив Продивус.

Окреме занепокоєння викликають звільнення тренерів із ФБУ. Він назвав це "кадровими чистками", мета яких - "видавити зі структури найталановитіших тренерів". Масову хвилю звільнень зупинив тільки резонанс, що виник у ЗМІ.

"Щойно тренери звернулися з колективними листами до вищого керівництва країни, в тому числі і президента Володимира Зеленського, цей процес відразу ж спустили на гальма. Як взагалі таке можна допускати!? За графіком йдуть ЧЄ, діти повинні не пропускати тренування. У них і без того стрес на тлі війни, а тут ще тренерів їм хочуть замінити", - додав він.

Він також зазначив, що рейдерське захоплення ФБУ та позиція Кабінету міністрів шкодять міжнародній репутації України та українського боксу.

"Іноземні колеги не розуміють, як могло статися захоплення федерації, та ще й із втручанням уряду. Адже в Україні, як і в будь-якій іншій цивілізованій країні світу, спортивна федерація повністю автономна і захищена на законодавчому рівні від будь-якого втручання з боку держави", - резюмує Продіус.

Нагадаємо, колишній президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко називає себе новим президентом ФБУ на підставі рішення конференції. Його прізвище внесене Міністерством юстиції України до єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань як президент ФБУ.

У федерації це рішення називають нелегітимним, оскільки зміни до реєстру було внесено на підставі підроблених документів. Міжнародна асоціація боксу та Європейська конфедерація боксу зміну керівництва ФБУ не визнали.