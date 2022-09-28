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Продивус засудив рішення ІВА заборонити українським збірним виступати з національним прапором

Фото: Володимир Продивус (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Голова Федерації боксу України Володимир Продивус розкритикував рішення Міжнародної боксерської асоціації (ІВА), що виключила ФБУ зі свого складу та змусила виступати на змаганнях із нейтральним прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Продивуса у Facebook.

На його думку, подібна поведінка Асоціації є неприпустимою, особливо під час війни, коли українці вмирають за кольори жовто-блакитного прапора.

"Зараз я на зв’язку з усіма нашими тренерами. Закликаю їх бойкотувати це рішення і не виступати під білими прапорами. Як віце-президент IBA і координатор України в Асоціації роблю все можливе для якомога скорішого вирішення цієї ситуації", - заявив Продивус.

Окрім цього, він роз’яснив, чому було ухвалене таке різке рішення.

"Так IBA відреагувала на втручання уряду України в особі міністра спорту в діяльність автономної ФБУ, а також на корупцію, що призвела до нелегітимної зміни керівництва федерації", - наголосив Продивус.

Також він додав, що до останнього намагався якщо не запобігти такому кроку, то хоча б відтермінувати.

"Адже зрозуміло, яку небезпеку це становить для майбутнього українського боксу. Відсутність коштів, масові звільнення тренерів, зрив тренувального процесу… Ми вже повною мірою відчуваємо ці наслідки. Ця жахлива і ганебна ситуація має бути вирішена якомога скоріше. На своєму рівні роблю для цього все можливе", - запевнив Продивус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на засіданні ради директорів призупинила діяльність Федерації боксу України.

IBA посилалася на втручання уряду у своє рішення та призначила свого віцепрезидента Володимира Продивуса виконувати функції координатора спортсменів, які входять до ФБУ.

Варто додати, що відомі українські тренери вже звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не дозволити Міністерству спорту та нелегітимно обраному голові ФБУ Кирилу Шевченку повністю розвалити федерацію.

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