Продивус засудив рішення ІВА заборонити українським збірним виступати з національним прапором

На його думку, подібна поведінка Асоціації є неприпустимою, особливо під час війни, коли українці вмирають за кольори жовто-блакитного прапора.

"Зараз я на зв’язку з усіма нашими тренерами. Закликаю їх бойкотувати це рішення і не виступати під білими прапорами. Як віце-президент IBA і координатор України в Асоціації роблю все можливе для якомога скорішого вирішення цієї ситуації", - заявив Продивус.

Окрім цього, він роз’яснив, чому було ухвалене таке різке рішення.

"Так IBA відреагувала на втручання уряду України в особі міністра спорту в діяльність автономної ФБУ, а також на корупцію, що призвела до нелегітимної зміни керівництва федерації", - наголосив Продивус.

Також він додав, що до останнього намагався якщо не запобігти такому кроку, то хоча б відтермінувати.

"Адже зрозуміло, яку небезпеку це становить для майбутнього українського боксу. Відсутність коштів, масові звільнення тренерів, зрив тренувального процесу… Ми вже повною мірою відчуваємо ці наслідки. Ця жахлива і ганебна ситуація має бути вирішена якомога скоріше. На своєму рівні роблю для цього все можливе", - запевнив Продивус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на засіданні ради директорів призупинила діяльність Федерації боксу України.

IBA посилалася на втручання уряду у своє рішення та призначила свого віцепрезидента Володимира Продивуса виконувати функції координатора спортсменів, які входять до ФБУ.

Варто додати, що відомі українські тренери вже звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не дозволити Міністерству спорту та нелегітимно обраному голові ФБУ Кирилу Шевченку повністю розвалити федерацію.