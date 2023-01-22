Продемонструють єдність проти РФ. Глави МЗС країн G7 проведуть зустріч у Мюнхені

Глави МЗС країн "Великої сімки" у лютому проведуть спільну зустріч на знак єдності напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

За словами дипломатичних джерел, перша зустріч високопоставлених дипломатів країн G7 у 2023 році відбудеться на полях щорічної Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого.

Міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі головуватиме на зустрічі, оскільки цього року керівну роль у G7 взяла на себе Японія. Передбачається, що на запланованій зустрічі міністри закордонних справ підтвердять свою солідарність щодо тиску на Росію з метою припинення агресії та підтримки України.

Очікується, що глави МЗС Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського союзу також підтвердять важливість підтримки міжнародного порядку на основі верховенства закону.