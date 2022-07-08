"Продэксим" узнал соперников в футзальной Лиге чемпионов
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка предварительного и основного этапов футзальной Лиги чемпионов 2022/23. Соперников получил и херсонский "Продэксим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Отечественный гранд начнет турнир по пути А. Херсонцы по итогам жеребьевки оказались в группе 4.
Соперниками "Продэксима", который из-за норм регламента в еврокубках будет называться "Херсон", стали лиссабонская "Бенфика", венгерский "Халадаш" и румынский "Юнайтед Галац". В следующий раунд пройдут три лучших коллектива.
Матчи основного раунда Лиги чемпионов запланированы на октябрь. Сильнейшие 16 команд попадут в элит-раунд. Там их разделят на 4 квартета, победители которых окажутся в полуфинале турнира.
Ассоциация футзала Украины отдала путевку в Лигу чемпионов "Продэксиму" после досрочного завершения чемпионата в Экстра-лиге. Победителей и призеров соревнований не определяли.
К слову, украинская сборная получила соперников в квалификации к футзальному ЧМ-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.