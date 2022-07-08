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"Продексім" дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів

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П'ятниця 08 липня 2022 13:25
"Продексім" дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів Фото: "Продексім" у сезоні 2021/22 (facebook.com/mfcprodexim)
Автор: Антон Федорців

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування попереднього та основного етапів футзальної Ліги чемпіонів 2022/23. Суперників отримав і херсонський "Продексім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Вітчизняний гранд розпочне турнір зі шляху А. Херсонці за підсумками жеребкування опинилися в групі 4.

Суперниками "Продексіма", який через норми регламенту в єврокубках називатиметься "Херсон", стали лісабонська "Бенфіка", угорський "Халадаш" і румунський "Юнайтед Галац". До наступного раунду пройдуть три найкращі колективи.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів заплановані на жовтень. Найсильніші 16 команд потраплять в еліт-раунд. Там їх розділять на 4 квартети, переможці яких опиняться у півфіналі турніру.

Асоціація футзалу України віддала путівку до Ліги чемпіонів "Продексіму" після дострокового завершення чемпіонату в Екстра-лізі. Переможців і призерів змагань не визначали.

До слова, українська збірна отримала суперників у кваліфікації до футзального ЧС-2024.

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