"Продексім" дізнався суперників у футзальній Лізі чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування попереднього та основного етапів футзальної Ліги чемпіонів 2022/23. Суперників отримав і херсонський "Продексім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Вітчизняний гранд розпочне турнір зі шляху А. Херсонці за підсумками жеребкування опинилися в групі 4.

Суперниками "Продексіма", який через норми регламенту в єврокубках називатиметься "Херсон", стали лісабонська "Бенфіка", угорський "Халадаш" і румунський "Юнайтед Галац". До наступного раунду пройдуть три найкращі колективи.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів заплановані на жовтень. Найсильніші 16 команд потраплять в еліт-раунд. Там їх розділять на 4 квартети, переможці яких опиняться у півфіналі турніру.