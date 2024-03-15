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Для продажу винищувачів. Японія змінить умови передачі військової техніки іншим країнам

Токіо, П'ятниця 15 березня 2024 17:08
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Для продажу винищувачів. Японія змінить умови передачі військової техніки іншим країнам Фото: Японія змінить умови передачі військової техніки іншим країнам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Японія хоче переглянути суворі правила передачі іншим країнам своєї військової техніки. Це необхідно для продажу винищувачів нового покоління, які розробляють спільно з Британією та Італією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Правляча Ліберально-демократична партія Японії та її партнер по коаліції партія Комей сьогодні, 15 березня, погодили зміну правил передачі військової техніки за дотримання окремих умов.

Такі умови передбачають, що кожен окремий випадок експорту, а також експорт до інших країн вимагатимуть схвалення кабінету міністрів. Експорт буде обмежено винищувачем наступного покоління.

При цьому винищувачі можуть передати тільки тим країнам, які підписали оборонні угоди з Японією і не залучені до збройних конфліктів.

Очікується, що Кабмін затвердить таку ініціативу до кінця березня.

Новий винищувач Японії, Британії та Італії

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністри оборони Японії, Великої Британії та Італії підписали угоду про створення спільної організації для розробки нового вдосконаленого реактивного винищувача.

Новий бойовий літак планують виготовити для розгортання у 2035 році.

Таким чином країни хочуть зміцнити свою співпрацю перед зростаючими загрозами з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

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Японія Військова техніка
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