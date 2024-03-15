Для продажи истребителей. Япония изменит условия передачи военной техники другим странам
Япония хочет пересмотреть строгие правила передачи другим странам своей военной технике. Это необходимо для продажи истребителей нового поколения, которые разрабатывают совместно с Британией и Италией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее партнер по коалиции партия Комэй сегодня, 15 марта, согласовали изменение правил передачи военной техники при соблюдении отдельных условий.
Такие условия предусматривают, что каждый отдельный случай экспорта, а также экспорт в другие страны будут требовать одобрения кабинета министров. Экспорт будет ограничен истребителем следующего поколения.
При этом истребители могут передать только тем странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не вовлечены в действующие вооруженные конфликты.
Ожидается, что кабмин утвердит такую инициативу до конца марта.
Новый истребитель Японии, Британии и Италии
Напомним, в конце прошлого года министры обороны Японии, Великобритании и Италии подписали соглашение о создании совместной организации для разработки нового усовершенствованного реактивного истребителя.
Новый боевой самолет планируют произвести для развертывания в 2035 году.
Таким образом страны хотят укрепить свое сотрудничество перед лицом растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.
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