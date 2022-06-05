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Продажи новых автомобилей в России "обвалились" почти в пять раз

АвтоВАЗ (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Российские продажи новых легковых автомобилей в мае упали почти в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года, снижение рынка составило 78 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Автостат".

Всего приобретено 27 458 легковых машин, что на два процента меньше, чем в минувшем апреле. Рынок коммерческого транспорта тоже в минусе: в мае 2022 года на учёт в ГИБДД встали 8179 новых единиц, на 58 процентов меньше, чем годом ранее.

В последние месяцы на российском рынке наблюдается тенденция роста популярности китайских автопроизводителей, которые теснят европейцев, ушедших из России или приостановивших продажи.

Ранее мы сообщали, что россиян лишили возможности пользоваться сервисом "Зеленой карты". С 1 июня все страховки, выданные в России, перестанут работать в странах Европейского экономического пространства и Швейцарии.

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