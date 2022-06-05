Продажі нових автомобілів в Росії "обвалилися" майже в п'ять разів

Російські продажі нових легкових автомобілів в травні впали майже в п'ять разів щодо аналогічного періоду минулого року, зниження ринку склало 78 відсотків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Автостат".
Всього придбано 27 458 легкових машин, що на два відсотки менше, ніж у минулому квітні. Ринок комерційного транспорту теж в мінусі: в травні 2022 року на облік в ГИБДД встали 8179 нових одиниць, на 58 відсотків менше, ніж роком раніше.
В останні місяці на російському ринку спостерігається тенденція зростання популярності китайських автовиробників, які тіснять європейців, які пішли з Росії або призупинили продажі.
Раніше ми повідомляли, що росіян позбавили можливості користуватися сервісом "Зеленої карти". З 1 червня всі страховки, видані в Росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.