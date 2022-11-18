Продажі квартир у новобудовах Києва за час війни впали у 10-15 разів – експерти

Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нульовий попит. Чому квартири у новобудовах дорожчають навіть під час війни ".

Кількість угод із купівлі житла в новобудовах Києва впала в 10-15 разів. Але навіть за низького попиту вартість квадратного метра все одно зростає, розповіла РБК-Україна експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За її словами, це відбувається з двох причин: собівартість усіх видів робіт зросла, оскільки дорожчають матеріали та потрібно налагоджувати нові ланцюжки поставок. Багато матеріалів через зупинку роботи заводів треба заводити з-за кордону.

"Дуже помітна кадрова проблема: багато співробітників пішли у ЗСУ та інші сили оборони. Це впливає на інфляцію та вартість будівельних робіт. Друга причина – курс долара. Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була якась розбіжність: девелопери всі ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об'єкта вже більше грошей, оскільки все вже подорожчало", – зазначила експерт.

За її оцінками, вже ближче до осені ціни на житло почали показувати реальну вартість на ринку та суттєво підвищуватись.

Падіння рівня продажів підтверджує й експерт консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький. За його словами, зараз людей більше цікавить вторинка – попупають переважно житло у власників на вторинному ринку.

"Вибір квартир зараз величезний. На кожного клієнта припадає близько 50 пропозицій квартир, які відповідають його побажанням та критеріям. На практиці житло купують дешевше, ніж пропонується в оголошеннях. Щоб угода відбулася, клієнтам пропонують знижки", – зазначив експерт.