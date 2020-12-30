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Продажа тюрем и строительство СИЗО: планы Минюста на 2021 год

Автор: Дмитрий Левицкий

В следующем году Министерство юстиции Украины планирует продолжить тюремную реформу. Рассчитывают продать еще как минимум четыре тюрьмы.

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Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

В 2021 году министерство, по словам Малюськи, разработает и опубликует комплексный "рейтинг тюрем" в Украине. Также хотят открыть несколько новых объектов тюремной инфраструктуры и начать строительство новых следственных изоляторов.

Кроме того, в министерстве рассчитывают, что в следующем году парламент примет законы, которые "полностью изменят систему уголовных наказаний".

Напомним, в октябре в Минюсте заявили о намерении выставить на продажу почти 30 тюрем, которые сейчас законсервированы и не используются. Вопрос продажи этих тюрем еще нужно согласовать с Фондом госимущества.

Кроме того, в Минюсте анонсировали появление нового вида наказания - пробационный надзор. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект и передаст его на рассмотрение парламента.

Добавим, недавно министр Малюська рассказал о планах по созданию рейтинговой системы украинских тюрем. Рейтинг тюрем будет формироваться на основе ряда критериев.

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Новости Украины Министерство юстиции УкраинытюрьмаДенис Малюська