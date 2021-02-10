Продажа сегмента TikTok в США отложена. Байден пересматривает политику по Китаю, - WSJ

Известно, что администрация Джо Байдена сейчас исследует политику и меры, которые предпринимал в отношении противодействия китайским технологическим компаниям Дональд Трамп. Президент хочет выработать собственную политику по угрозам со стороны Китая, который может собирать данные американцев с помощью подобных приложений.

Сейчас представители Байдена общаются с владельцем TikTok ByteDance касательно безопасности данных и способов предотвращения получения доступа китайским правительством к данным американцев. А переговоры с потенциальными покупателями в лице Oracle и Walmart приостановлены.