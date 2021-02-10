Продаж сегменту TikTok в США відкладена. Байден переглядає політику щодо Китаю, - WSJ

Відомо, що адміністрація Джо Байдена зараз досліджує політику і заходи, які вживав щодо протидії китайським технологічним компаніям Дональд Трамп. Президент хоче виробити власну політику щодо погроз з боку Китаю, який може збирати дані американців з допомогою подібних застосунків.

Зараз представники Байдена спілкуються з власником TikTok ByteDance щодо безпеки даних і способів запобігання отримання доступу китайським урядом до даними американців. А переговори з потенційними покупцями в особі Oracle і Walmart призупинені.