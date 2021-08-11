Полиция разоблачила продажу должности главы Николаевской ОГА за 600 тысяч долларов

В Николаевской области полиция разоблачила схему продажи должности главы областной госадминистрации. За эту "услугу" просили 600 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Следователи установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной рады Украины.

В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - председатель правления благотворительной организации.

Женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тысяч долларов. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

Вчера, 10 августа, оперативники и следователи по силовой поддержки Управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тысяч долларов.

Сейчас двух человек задержаны в порядке статьи 208 уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.