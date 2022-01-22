"Продажа" данных украинцев - элемент гибридной войны: в "Дие" сделали заявление

Как они сообщили, основная цель врага - подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев. Начиная с прошлых выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, которая произошла с 13 на 14 января, говорится в сообщении.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают не паниковать.