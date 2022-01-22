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"Продажа" данных украинцев - элемент гибридной войны: в "Дие" сделали заявление

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Киев, Суббота 22 января 2022 12:54
"Продажа" данных украинцев - элемент гибридной войны: в "Дие" сделали заявление Фото: информация о продаже данных украинцев с "Дии" является элементом гибридной войны (diia.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Информация о продаже данных украинцев из "Дии" является элементом гибридной войны. Украинцев просят не поддаваться панике: все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение портала "Дия".

Как они сообщили, основная цель врага - подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев. Начиная с прошлых выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, которая произошла с 13 на 14 января, говорится в сообщении.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают не паниковать.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

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