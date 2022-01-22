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"Продаж" даних українців є елементом гібридної війни: у "Дії" зробили заяву

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Київ, Субота 22 січня 2022 12:54
"Продаж" даних українців є елементом гібридної війни: у "Дії" зробили заяву Фото: інформація про продаж даних українців з "Дії" є елементом гібридної війни (diia.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Інформація про продаж даних українців з "Дії" є елементом гібридної війни. Українців просять не піддаватися паніці: усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення порталу "Дія".

Як вони повідомили, основна мета ворога - підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "‎злив"‎ даних українців. Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня, йдеться у повідомленні.

"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають не панікувати.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

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