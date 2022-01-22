"Продаж" даних українців є елементом гібридної війни: у "Дії" зробили заяву

Як вони повідомили, основна мета ворога - підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "‎злив"‎ даних українців. Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня, йдеться у повідомленні.

"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають не панікувати.