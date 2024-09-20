UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продаж зброї США Тайваню: Пекін заявив про порушення принципу одного Китаю

Фото: Пекін заявив про порушення принципу одного Китаю через продаж зброї США Тайваню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Китай засудив продаж американської зброї Тайваню. Пекін угледів в цьому порушення принципу одного Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони КНР Чжана Сяогана.

"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили США рішучий протест", - сказав він.

Крім того, речник висунув обвинувачення в бік Тайваню в ескалації напруженості в однойменній протоці.

"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - зазначив Сяоган.

Принцип одного Китаю

Принципу єдиного Китаю полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами єдиного Китаю.

Принцип єдиного Китаю у формі, закріпленій "консенсусом 1992 року", є наразі офіційною позицією уряду КНР, та в різні періоди визнавався такою Республікою Китай, залежно від того, яка політична партія перебувала при владі.

Згідно з цим "консенсусом", обидва уряди визнали існування тільки однієї суверенної держави, що охоплює території материкового Китаю і Тайвань, але не вирішили який з двох урядів є законним урядом цієї держави. 

 

Відносини США та Тайваню

У червні повідомлялось, що США схвалили продаж ракет та дронів для Тайваню на 360 млн доларів. Це має підвищити безпеку острова.

Крім цього, раніше Держдеп США схвалив продаж військового обладнання і запчастин для техніки Тайваню на суму близько 108 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайТайвань