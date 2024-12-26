Продаж порту "Боріваж": екс-співвласник "ПриватБанку" закликає до розслідування

Як відомо, 23 грудня "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн.

Стартова ціна лоту становила близько 3 млрд 428 млн грн. Але за результатами аукціону його продали за зниженою вартістю - за 2 млрд грн.

За словами Мартинова, "ПриватБанк" продав кредити ТОВ "Боріваж", попри судову заборону та відкриту кримінальну справу. Покупцем стала компанія, яку пов'язують із бізнесменом Сергієм Тігіпком.

Мартинов розкритикував угоду, зазначивши, що такі дії завдали значних втрат державі. Він також закликав НАБУ перевірити можливу причетність посадовців Національного банку, прокуратури та поліції до цієї угоди.

Зі свого боку, представники "ПриватБанку" та інші сторони угоди наразі публічно не прокоментували звинувачення.