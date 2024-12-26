Продажа порта "Бориваж": экс-совладелец "ПриватБанка" призывает к расследованию

Бывший совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов выразил свое недовольство по поводу продажи кредитов, связанных с портом "Бориваж", сравнивая эту сделку с сомнительными схемами. По мнению бизнесмена, сделка состоялась по заниженной стоимости и имеет признаки мошенничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его Facebook.
Как известно, 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.
Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона его продали по сниженной стоимости - за 2 млрд грн.
По словам Мартынова, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.
Мартынов раскритиковал сделку, отметив, что такие действия нанесли значительные потери государству. Он также призвал НАБУ проверить возможную причастность должностных лиц Национального банка, прокуратуры и полиции к этой сделке.
Со своей стороны, представители "ПриватБанка" и другие стороны сделки пока публично не прокомментировали обвинения.
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