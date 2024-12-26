Продажа порта "Бориваж": экс-совладелец "ПриватБанка" призывает к расследованию

Как известно, 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона его продали по сниженной стоимости - за 2 млрд грн.

По словам Мартынова, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.

Мартынов раскритиковал сделку, отметив, что такие действия нанесли значительные потери государству. Он также призвал НАБУ проверить возможную причастность должностных лиц Национального банка, прокуратуры и полиции к этой сделке.

Со своей стороны, представители "ПриватБанка" и другие стороны сделки пока публично не прокомментировали обвинения.