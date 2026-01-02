UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Продаж ліків на АЗС не має нічого спільного з турботою про людей, - Комаровський

Фото: лікар Євген Комаровський (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Лікар Євгеній Комаровський розкритикував ініціативу продажу лікарських засобів на автозаправних станціях, заявивши, що така практика не має жодного стосунку до турботи про пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Комаровського.

"Якщо йдеться про ліки з переліку автомобільної аптечки — я нічого не маю проти. Якщо це перев’язувальні матеріали або, умовно кажучи, якийсь дезінфекційний розчин для ран - та заради Бога, продавайте скільки завгодно, я нічого не маю проти", - зазначив він.

Водночас Комаровський наголосив, що якщо говорити загалом про лікарські засоби, то це є неправильним.

"Насправді, якщо ліки продаватимуться на заправках, це не має жодного стосунку до турботи про людей, і всі це прекрасно розуміють", - сказав лікар.

Він також звернув увагу на можливі наслідки для системи охорони здоров’я.

"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", - підкреслив лікар.

Раніше ідею уряду торгували ліками на АЗС різко розкритикували експерти, вказуючи що це результат лобізму великих операторів АЗС. Саме ж рішення було ухвалено з численними порушеннями процедури.

