ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Продаж ліків на АЗС не має нічого спільного з турботою про людей, - Комаровський

П'ятниця 02 січня 2026 20:07
UA EN RU
Продаж ліків на АЗС не має нічого спільного з турботою про людей, - Комаровський Фото: лікар Євген Комаровський (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Лікар Євгеній Комаровський розкритикував ініціативу продажу лікарських засобів на автозаправних станціях, заявивши, що така практика не має жодного стосунку до турботи про пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Комаровського.

"Якщо йдеться про ліки з переліку автомобільної аптечки — я нічого не маю проти. Якщо це перев’язувальні матеріали або, умовно кажучи, якийсь дезінфекційний розчин для ран - та заради Бога, продавайте скільки завгодно, я нічого не маю проти", - зазначив він.

Водночас Комаровський наголосив, що якщо говорити загалом про лікарські засоби, то це є неправильним.

"Насправді, якщо ліки продаватимуться на заправках, це не має жодного стосунку до турботи про людей, і всі це прекрасно розуміють", - сказав лікар.

Він також звернув увагу на можливі наслідки для системи охорони здоров’я.

"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", - підкреслив лікар.

Раніше ідею уряду торгували ліками на АЗС різко розкритикували експерти, вказуючи що це результат лобізму великих операторів АЗС. Саме ж рішення було ухвалено з численними порушеннями процедури.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС
Новини
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем