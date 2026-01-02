ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Продажа лекарств на АЗС не имеет ничего общего с заботой о людях, - Комаровский

Пятница 02 января 2026 20:07
UA EN RU
Продажа лекарств на АЗС не имеет ничего общего с заботой о людях, - Комаровский Фото: врач Евгений Комаровский (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Врач Евгений Комаровский раскритиковал инициативу продажи лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что такая практика не имеет никакого отношения к заботе о пациентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Комаровского.

"Если речь идет о лекарствах из перечня автомобильной аптечки - я ничего не имею против. Если это перевязочные материалы или, условно говоря, какой-то дезинфицирующий раствор для ран - да ради Бога, продавайте сколько угодно, я ничего не имею против", - отметил он.

В то же время Комаровский отметил, что если говорить в целом о лекарственных средствах, то это неправильно.

"На самом деле, если лекарства будут продаваться на заправках, это не имеет никакого отношения к заботе о людях, и все это прекрасно понимают", - сказал врач.

Он также обратил внимание на возможные последствия для системы здравоохранения.

"По такой логике профессию фармацевта вообще следует ликвидировать", - подчеркнул врач.

Ранее идею правительства торговали лекарствами на АЗС резко раскритиковали эксперты, указывая что это результат лоббизма крупных операторов АЗС. Само же решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС
Новости
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем