Продажа лекарств на АЗС не имеет ничего общего с заботой о людях, - Комаровский

Врач Евгений Комаровский раскритиковал инициативу продажи лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что такая практика не имеет никакого отношения к заботе о пациентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Комаровского.

"Если речь идет о лекарствах из перечня автомобильной аптечки - я ничего не имею против. Если это перевязочные материалы или, условно говоря, какой-то дезинфицирующий раствор для ран - да ради Бога, продавайте сколько угодно, я ничего не имею против", - отметил он.

В то же время Комаровский отметил, что если говорить в целом о лекарственных средствах, то это неправильно.

"На самом деле, если лекарства будут продаваться на заправках, это не имеет никакого отношения к заботе о людях, и все это прекрасно понимают", - сказал врач.

Он также обратил внимание на возможные последствия для системы здравоохранения.

"По такой логике профессию фармацевта вообще следует ликвидировать", - подчеркнул врач.

Ранее идею правительства торговали лекарствами на АЗС резко раскритиковали эксперты, указывая что это результат лоббизма крупных операторов АЗС. Само же решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры.