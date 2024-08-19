За продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім можуть виписати штраф: які суми

Які штрафи загрожують порушникам

Про порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння йдеться у статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з нею, в Україні за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім особам (які не досягли 18-річного віку) громадян можуть покарати накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 6 800 до 13 600 грн", - уточнив адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Кому й де саме заборонено продавати алкоголь та цигарки

Згідно з інформацією Державної податкової служби, в Україні заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та тютюнові вироби:

особами, які не досягли 18 років

у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я (крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв)

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)

з торгових автоматів

на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива)

поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар)

у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет

з рук

у невизначених для цього місцях торгівлі

Забороняється також продаж товарів дитячого асортименту, схожого на тютюнові вироби.

Крім того, на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради - в межах відповідної адміністративної території - можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.