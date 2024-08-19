За продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім можуть виписати штраф: які суми

В Україні продаж неповнолітнім особам алкогольних напоїв і тютюнових виробів є адміністративним правопорушенням, за яке можуть виписати штраф у понад 6,5 тисяч гривень.
РБК-Україна розповідає, що треба знати про штрафи за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім.
Про порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння йдеться у статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Згідно з нею, в Україні за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім особам (які не досягли 18-річного віку) громадян можуть покарати накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"Продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 6 800 до 13 600 грн", - уточнив адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
Згідно з інформацією Державної податкової служби, в Україні заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та тютюнові вироби:
Забороняється також продаж товарів дитячого асортименту, схожого на тютюнові вироби.
Крім того, на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради - в межах відповідної адміністративної території - можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть штрафувати українців за вейпи та електронні сигарети у громадських місцях.
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При підготовці матеріалу було використано джерела: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Державна податкова служба України, коментар адвоката й магістра права Євгена Буліменка для РБК-Україна.
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