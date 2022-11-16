Коштів, отриманих від продажу активів банку "Аркада", вистачить для розрахунку із його кредиторами, - ФГВФО

За її словами, після закриття угоди цих коштів буде достатньо для задоволення вимог кредиторів банку "Аркада" - фізичних та юридичних осіб, окрім колишніх власників банку та пов’язаних з ними осіб.

Складність цього активу, за словами Білай, полягала в тому, що на продаж було виставлено не саму будівлю, як об’єкт нерухомості, а майнові права на неї. Іншими словами переможець аукціону отримав право продовжувати домагатися відновлення права власності на ці активи в судах.

Як відомо, за рік до банкрутства банку компанія-забудовник, пов’язана із акціонером "Аркади", взяла кредит у фізичної особи на суму 260 млн грн, а банк передав у заставу за цим кредитом свій найкращий актив - будівлю головного офісу та земельну ділянку на Ольгинській, вартість якого становила третину всіх активів банку. Саме через втрату цих активів банк "Аркада" і було визнано неплатоспроможним.

Білай наголошує: щойно Фонд гарантування вкладів отримав контроль над банком, було розпочато судові процеси з метою повернення активів на баланс "Аркади". Утім суди досі не поновили право власності на активи за банком.

Таким чином, продаж майнових прав на активи був останнім шансом розрахуватися із кредиторами банку. Уже наступне рішення суду могло фінально узаконити виведення активів з банку. Що стало б справжнім подарунком тим, хто ці активи із "Аркади" вивів, і унеможливив розрахунок із кредиторами банку

Нагадаємо, аукціон відбувався у системі "Prozorro.Продажі". У ході голландського аукціону за лот змагалися три учасники, ставки яких збільшили ціну реалізації з 301 млн грн (перша ставка) до 351 млн грн (переможна ставка).