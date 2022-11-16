Средств, полученных от продажи активов банка "Аркада", хватит для расчета с его кредиторами, - ФГВФЛ

По ее словам, после закрытия соглашения этих средств будет достаточно для удовлетворения требований кредиторов банка "Аркада" - физических и юридических лиц, кроме бывших владельцев банка и связанных с ними лиц.

Сложность этого актива, по словам Билай, заключалась в том, что на продажу было выставлено не само здание, как объект недвижимости, а имущественные права на него. Другими словами, победитель аукциона получил право продолжать добиваться восстановления права собственности на эти активы в судах.

Как известно, за год до банкротства банка компания-застройщик, связанная с акционером "Аркады", взяла кредит у физического лица на сумму 260 млн грн, а банк передал в залог по этому кредиту свой лучший актив - здание головного офиса и земельный участок на Ольгинской, стоимость которого составила треть всех активов банка. Именно из-за потери этих активов банк "Аркада" и был признан неплатежеспособным.

Билай отмечает: как только Фонд гарантирования вкладов получил контроль над банком, были начаты судебные процессы с целью возвращения активов на баланс "Аркады". Впрочем, суды до сих пор не восстановили право собственности на активы по банку.

Таким образом, продажа имущественных прав на активы была последним шансом рассчитаться с кредиторами банка. Уже следующее решение суда могло финально узаконить вывод активов из банка. Что стало бы настоящим подарком тем, кто эти активы из "Аркады" вывел, и сделал невозможным расчет с кредиторами банка

Напомним, аукцион проходил в системе "Prozorro.Продажи". В ходе голландского аукциона за лот соревновались три участника, ставки которых увеличили цену реализации с 301 млн грн (первая ставка) до 351 млн грн (победительная ставка).