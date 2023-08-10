Продавців пального в Україні зобов'яжуть створити мінімальні запаси

Водночас, хто саме повинен створювати запаси та про які обсяги йдеться, з тексту законопроекту незрозуміло.

Проектом 9024-д передбачається запровадити мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, які призначено для тимчасового задоволення внутрішнього попиту населення та суб’єктів господарювання у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

При цьому, "суб’єкти ринку, які здійснюють введення в обіг нафти та/або нафтопродуктів на ринку України, крім здійснення операцій для безперебійного та ефективного функціонування системи магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів України, зобов’язані створювати та зберігати обсяги нафти та нафтопродуктів, які становлять мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів та належать на праві власності операторам або суб’єктам ринку".

Автори законопроекту на чолі з Андрієм Герусом (фракція "Слуга народу") посилаються на Директиву 2009/119/ЄС, за якою обсяг мінімальних запасів повинен відповідати, щонайменше, 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання, в залежності від того, яка з двох величин більша.

Однак Головне науково-експертне управління Верховної ради у своєму висновку зазначає, що з огляду на зміст приписів проекту, неможливо однозначно встановити, про які резерви та, відповідно, суб’єкти їх формування, у розумінні Директиви Ради 2009/119/ЄС, йде мова.