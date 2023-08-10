Продавцов топлива в Украине обяжут создать минимальные запасы

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Документ в первом чтении поддержали 285 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Желязняка в Telegram.
В то же время, кто именно должен создавать запасы и о каких объемах идет речь, из текста законопроекта непонятно.
Проектом 9024-д предусматривается ввести минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, которые предназначены для временного удовлетворения внутреннего спроса населения и хозяйствующих субъектов в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.
При этом "субъекты рынка, осуществляющие введение в обращение нефти и/или нефтепродуктов на рынке Украины, кроме осуществления операций для бесперебойного и эффективного функционирования системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Украины, обязаны создавать и сохранять объемы нефти и нефтепродуктов, которые составляют минимальные запасы нефти и нефтепродуктов и принадлежат но праву собственности операторам или субъектам рынка".
Авторы законопроекта во главе с Андреем Герусом (фракция "Слуга народа") ссылаются на Директиву 2009/119/ЕС, согласно которой объем минимальных запасов должен соответствовать, по меньшей мере, 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше.
Однако Главное научно-экспертное управление Верховной рады в своем заключении отмечает, что учитывая содержание предписаний проекта, невозможно однозначно установить, о каких резервах и, соответственно, субъектах их формирования, в понимании Директивы Совета 2009/119/ЕС идет речь.
Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.