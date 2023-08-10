Продавці, патрульні поліцейські, вчителі та лікарі: кого шукають роботодавці в Києві

Станом на 1 серпня 2023 року на обліку Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) перебувало 2,8 тис. безробітних та налічувалось 7,8 тис. вакансій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМЦЗ.
У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (21%), серед яких затребувані продавці продовольчих товарів, продавці-консультанти, кухарі, соціальні робітники, поліцейські патрульної служби, охоронники, помічники вихователів.
Високий попит (18%) на вчителів закладів загальної середньої освіти, фармацевтів, вихователів закладів дошкільної освіти, інженерів, лікарів загальної практики, сімейних лікарів, практичних психологів, економістів.
Також високий попит на кваліфікованих робітників з інструментом - 17% (швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі різних спеціальностей, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварники, малярі).
Залишається високим попит (по 13% відповідно) на представників найпростіших професій (робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, двірники, підсобні робітники, прибиральники територій, вантажники) та на фахівців із досвідом роботи - сестер медичних (братів медичних), бухгалтерів, сестер медичних (братів медичних) з дієтичного харчування, асистентів вчителя, електромеханіків, вихователів.
Серед робітників з обслуговування устаткування (10%) затребувані водії автотранспортних засобів, токарі, трактористи, машиністи залізнично-будівельних машин, водії трамваїв, оператори верстатів з програмним забезпеченням, машиністи помпових установок, фрезерувальники.
За даними НБУ, попри відновлення попиту на робочу силу, ситуація на ринку праці залишається складною.
Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов. Так, серед нових вакансій переважають робітничі професії, логістика та продажі і закупівлі. В поточних умовах зростає і кількість вакансій в охороні здоров'я та освіті, а завдяки поступовому пожвавленню внутрішнього попиту - у роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Це зокрема може бути наслідком масштабної міграції за кордон, насамперед жінок, які переважали в цих секторах.
Водночас низький попит залишається на працівників гуманітарно-культурного та адміністративно-управлінського напрямів, а також у сфері ІТ і будівництві. Зміни в попиті на робочу силу відображають вагомі зміни в структурі економіки, зазначають в НБУ.