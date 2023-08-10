Продавцы, патрульные полицейские, учителя и врачи: кого ищут работодатели в Киеве

По состоянию на 1 августа 2023 года на учете Киевского городского центра занятости (КГЦЗ) находилось 2,8 тыс. безработных и насчитывалось 7,8 тыс. вакансий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГЦЗ.
В разрезе профессий наибольший спрос работодателей наблюдался на работников сферы торговли и услуг (21%), среди которых востребованы продавцы продовольственных товаров, продавцы-консультанты, повара, социальные работники, полицейские патрульной службы, охранники, помощники воспитателей.
Высокий спрос (18%) на учителей общеобразовательных учреждений, фармацевтов, воспитателей учреждений дошкольного образования, инженеров, врачей общей практики, семейных врачей, практических психологов, экономистов.
Также высок спрос на квалифицированных рабочих с инструментом - 17% (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари разных специальностей, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электрогазосварщики, маляры).
Остается высоким спросом (по 13% соответственно) на представителей простейших профессий (рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, дворники, подсобные рабочие, уборщики территорий, грузчики) и специалистов с опытом работы - медсестер (медбратьев), бухгалтеров, сестер медицинских (братьев медицинских) по диетическому питанию, ассистентам учителя, электромехаников, воспитателей.
Среди рабочих по обслуживанию оборудования (10%) востребованы водители автотранспортных средств, токари, трактористы, машинисты железнодорожно-строительных машин, водители трамваев, операторы станков с программным обеспечением, машинисты насосных установок, фрезеровщики.
По данным НБУ, несмотря на возобновление спроса на рабочую силу, ситуация на рынке труда остается сложной.
Самый высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с последующим приспособлением бизнеса к военным условиям. Среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи и закупки. В текущих условиях растет и количество вакансий в здравоохранении и образовании, а благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса – в розничной торговле и сфере услуг.
Это, в частности, может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах.
В то же время, низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ИТ и строительстве. Изменения в спросе на рабочую силу отражают значительные изменения в структуре экономики, отмечают в НБУ.