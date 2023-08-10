Продавцы, патрульные полицейские, учителя и врачи: кого ищут работодатели в Киеве

В разрезе профессий наибольший спрос работодателей наблюдался на работников сферы торговли и услуг (21%), среди которых востребованы продавцы продовольственных товаров, продавцы-консультанты, повара, социальные работники, полицейские патрульной службы, охранники, помощники воспитателей.

Высокий спрос (18%) на учителей общеобразовательных учреждений, фармацевтов, воспитателей учреждений дошкольного образования, инженеров, врачей общей практики, семейных врачей, практических психологов, экономистов.

Также высок спрос на квалифицированных рабочих с инструментом - 17% (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари разных специальностей, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электрогазосварщики, маляры).

Остается высоким спросом (по 13% соответственно) на представителей простейших профессий (рабочие по комплексной уборке домов, уборщики служебных помещений, дворники, подсобные рабочие, уборщики территорий, грузчики) и специалистов с опытом работы - медсестер (медбратьев), бухгалтеров, сестер медицинских (братьев медицинских) по диетическому питанию, ассистентам учителя, электромехаников, воспитателей.

Среди рабочих по обслуживанию оборудования (10%) востребованы водители автотранспортных средств, токари, трактористы, машинисты железнодорожно-строительных машин, водители трамваев, операторы станков с программным обеспечением, машинисты насосных установок, фрезеровщики.

Ситуация на рынке труда

По данным НБУ, несмотря на возобновление спроса на рабочую силу, ситуация на рынке труда остается сложной.

Самый высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с последующим приспособлением бизнеса к военным условиям. Среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи и закупки. В текущих условиях растет и количество вакансий в здравоохранении и образовании, а благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса – в розничной торговле и сфере услуг.

Это, в частности, может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах.

В то же время, низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ИТ и строительстве. Изменения в спросе на рабочую силу отражают значительные изменения в структуре экономики, отмечают в НБУ.