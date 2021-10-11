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Продавали запрещенные лекарства: в Хмельницкой области разоблачили сеть онлайн-аптек

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Хмельницкая область, Понедельник 11 октября 2021 13:09
Продавали запрещенные лекарства: в Хмельницкой области разоблачили сеть онлайн-аптек Фото: в Хмельницкой области разоблачили сеть онлайн-аптек (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили сеть онлайн-аптек, которые сбывали по стране запрещенные лекарственные средства. Ежемесячный оборот от продажи фальсифицированных препаратов составлял 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

По информации полиции, для осуществления "продаж" фигуранты использовали около 10 вебресурсов.

Установлено, что 37-летний местный житель создал более 10 онлайн-аптек, где продавали фальсифицированные лекарства под видом чужих логотипов.

В частности, мужчина привлек к "работе" двух операторов, которые администрировали ресурсы и принимали "заказы".

Так, для маскировки своей деятельности, злоумышленники отправляли товар от имени третьих лиц и из других городов.

Как отметили в Госслужбе Украины по лекарственным средствам, часть медпрепаратов, которые продавались в онлайн-аптеках, запрещена для реализации, хранения и применения на территории Украины.

Также правоохранители установили, что лекарства транспортировались и хранились без соблюдения температурных и санитарных требований.

Силовики провели обыски по местам проживания фигурантов и, непосредственно, в помещениях так называемых "сall-центров" аптек в Хмельницком и в Волынской области, где изъяли:

  • более тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов,
  • банковские карты,
  • компьютерную технику,
  • мобильные телефоны.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УК.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

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