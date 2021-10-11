ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Продавали заборонені ліки: у Хмельницькій області викрили мережу онлайн-аптек

Новость на русском →
Хмельницька область, Понеділок 11 жовтня 2021 13:09
Продавали заборонені ліки: у Хмельницькій області викрили мережу онлайн-аптек Фото: у Хмельницькій області викрили мережу онлайн-аптек (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькій області правоохоронці викрили мережу онлайн-аптек, які збували по країні заборонені лікарські засоби. Щомісячний оборот від продажу фальсифікованих препаратів становив 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВД.

За інформацією поліції, для здійснення "продажів" фігуранти використовували близько 10 вебресурсів.

Встановлено, що 37-річний місцевий мешканець створив більш як 10 онлайн-аптек, де продавали фальсифіковані ліки під виглядом чужих логотипів.

Зокрема, чоловік залучив до "роботи" двох операторів, котрі адміністрували ресурси та приймали "замовлення".

Так, для маскування своєї діяльності, зловмисники відправляли товар від імені третіх осіб та з інших міст.

Як зазначили у Держслужбі України з лікарських засобів, частина медпрепаратів, що продавалися в онлайн-аптеках, заборонена для реалізації, зберігання та застосування на території України.

Також правоохоронці встановили, що ліки транспортувалися та зберігалися без дотримання температурних і санітарних вимог.

Силовики провели обшуки за місцями проживання фігурантів та, безпосередньо, у приміщеннях так званих "сall-центрів" аптек у Хмельницькому та у Волинській області, де вилучили:

  • понад тисячу пакувань незареєстрованих в Україні медичних препаратів,
  • банківські картки,
  • комп’ютерну техніку,
  • мобільні телефони.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"