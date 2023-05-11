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Поставляли обладнання до РФ для виробництва С-300: СБУ викрила ділків

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Четвер 11 травня 2023 14:19
Поставляли обладнання до РФ для виробництва С-300: СБУ викрила ділків Фото: поставляли обладнання до РФ для виробництва С-300 (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

До організації постачання причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території Росії. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу РФ.

Зокрема серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.

"Також ділки контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", - пише СБУ.

В результаті комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Зазначається, що для реалізації оборудки ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти вона переправлялась на адресу підконтрольної комерційної структури Росії.

Під час обшуків було виявлено:

  • документи із доказами злочинних дій;
  • печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території Росії;
  • бойові припаси до автомата Калашникова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів від Партії регіонів, а саме Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли агресії РФ проти України

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