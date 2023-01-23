"Продавали" український паспорт росіянці. У Києві викрили зловмисників

За інформацією правоохоронців, уродженець Дніпропетровської області, представляючись колишнім співробітником СБУ, обіцяв іноземцям українське громадянство за 10 тисяч доларів. Своїх клієнтів він переконував, що має зв'язки у Державній міграційній службі.

"Чоловік пообіцяв громадянці РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні, допомогу в набутті громадянства України та отриманні українського паспорта. За його словами, 7 тисяч доларів США призначалися посадовим особам, а 3 тисячі доларів США - особисто йому", - сказано в повідомленні ОГП.

Там зазначають, що чоловіка та його спільника затримали у Києві на одній із столичних АЗС, коли він отримував 3 тисячі доларів від клієнтки. У нього вилучили фейкове службове посвідчення СБУ, формений одяг, зброю та наркотичні засоби.

Організатору злочинної схеми вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а з його спільником тривають слідчі дії.