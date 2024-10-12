Продавали ухилянтам діагнози: сімейний "бізнес" медиків закінчився в суді

Слідчі завершили розслідування справи відносно 44-річного завідувача одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, який працював в тому ж відділенні лікарем-ординатором.

Чоловіки за хабарі "діагностували" призовникам психічні захворювання, за що нині можуть на 10 років потрапити за ґрати.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що син та батько налагодили "бізнес" на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації, але не бажають служити в армії. Родичі за грошову винагороду видавали "клієнтам" лікарські висновки щодо психічних захворювань для уникнення призову на військову службу, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні для пред’явлення працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці затримали зловмисників під час реалізації однієї з таких оборудок, що коштувала "клієнту" 165 тисяч гривень.

У кабінеті завідувач відділення вручив останньому підписану власноруч та батьком довідку з інформацією про те, що чоловік нібито вже два тижні перебуває у них на стаціонарному лікуванні, а також рецепт від психічних розладів. "Гіппократи" отримали від чоловіка 1000 доларів неправомірної вигоди як завдаток. Решту обумовленої суми військовозобов’язаний мав сплатити після отримання висновку з неправдивим діагнозом психічного захворювання.

Поліцейські під час обшуків у службових кабінетах та за місцем мешкання вилучили:

1000 доларів, які ділки отримали за свої "послуги",

інші гроші,

службову документацію,

"чорнові записи",

мобільні телефони,

інші речі, що мали значення у справі.

На час досудового розслідування на кошти було накладено арешт. Рішення щодо них прийме суд.

Затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 241 тисячі 920 гривень, яким вони скористались. Втім, до роботи правопорушники більше не приступили: за клопотанням слідчих суд відсторонив їх від займаних посад.