Продавали поддельный элитный алкоголь: киберполиция раскрыла схему на 1,6 млн гривен

Злоумышленники в Харьковской области продавали алкоголь с признаками подделки и без марок акцизного налога. Они занимались таким "бизнесом" в течении 2021 года. "Товар" продавали на специально созданных сайтах.

Полиция установила, что к преступной схеме причастны 5 мужчин. У них изъяли тысячу бутылок спиртных напитков и наличные на сумму 1,6 млн гривен.

Фото: мошенники подделывали спиртные напитки и продавали их (mvs.gov.ua)

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.