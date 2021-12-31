Продавали підроблений елітний алкоголь: кіберполіція розкрила схему на 1,6 млн гривень

Кіберполіція викрила шахраїв, які виготовляли та продавали в інтернеті підроблені алкогольні напої. На цьому вони "заробили" 1,6 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
Зловмисники в Харківській області продавали алкоголь з ознаками підробки та без марок акцизного податку. Вони займалися таким "бізнесом" протягом 2021 року. "Товар" продавали на спеціально створених сайтах.
Поліція встановила, що до злочинної схеми причетні 5 чоловіків. У них вилучили тисячу пляшок спиртних напоїв та готівку на суму 1,6 млн гривень.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії продовжуються.
Нагадаємо, в Мелітополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілки, яку потім "прикрашали" бирками відомих марок.