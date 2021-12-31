ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Продавали підроблений елітний алкоголь: кіберполіція розкрила схему на 1,6 млн гривень

Новость на русском →
Харківська область, П'ятниця 31 грудня 2021 11:32
Продавали підроблений елітний алкоголь: кіберполіція розкрила схему на 1,6 млн гривень Фото: під Харковом продавали підроблений алкоголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Кіберполіція викрила шахраїв, які виготовляли та продавали в інтернеті підроблені алкогольні напої. На цьому вони "заробили" 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Зловмисники в Харківській області продавали алкоголь з ознаками підробки та без марок акцизного податку. Вони займалися таким "бізнесом" протягом 2021 року. "Товар" продавали на спеціально створених сайтах.

Поліція встановила, що до злочинної схеми причетні 5 чоловіків. У них вилучили тисячу пляшок спиртних напоїв та готівку на суму 1,6 млн гривень.

Фото: шахраї підробляли спиртні напої та продавали їх (mvs.gov.ua)

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, в Мелітополі правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілки, яку потім "прикрашали" бирками відомих марок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році