Продавали підроблені препарати для онкохворих: у Києві викрили масштабну схему

У Києві правоохоронці викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих. Підроблені ліки доставляли в Україну міжнародними рейсовими автобусами і літаками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури .

За даними розслідування, підроблені препарати онкологічної групи закуповували в інших країнах, а потім розповсюджували у Києві та інших містах.

16 грудня поліція провела обшуки у зловмисників, які налагодили злочинну схему. У них вилучили велику кількість медичних препаратів, гроші, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони, сім-картки. Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн гривень.

За скоєне фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання заходів.

Фото: зловмисники займалися збутом підроблених ліків для онкохворих (kyiv.gp.gov.ua)