Продавали підроблені препарати для онкохворих: у Києві викрили масштабну схему
У Києві правоохоронці викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих. Підроблені ліки доставляли в Україну міжнародними рейсовими автобусами і літаками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.
За даними розслідування, підроблені препарати онкологічної групи закуповували в інших країнах, а потім розповсюджували у Києві та інших містах.
16 грудня поліція провела обшуки у зловмисників, які налагодили злочинну схему. У них вилучили велику кількість медичних препаратів, гроші, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони, сім-картки. Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн гривень.
За скоєне фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання заходів.
Фото: зловмисники займалися збутом підроблених ліків для онкохворих (kyiv.gp.gov.ua)
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили службовців медичних установ Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники привласнили собі майже 2 мільйони гривень.