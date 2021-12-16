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Продавали підроблені препарати для онкохворих: у Києві викрили масштабну схему

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 16:39
Продавали підроблені препарати для онкохворих: у Києві викрили масштабну схему Фото: у Києві продавали підроблені ліки онкологічної групи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Києві правоохоронці викрили схему постачання та збуту фальсифікованих препаратів для онкохворих. Підроблені ліки доставляли в Україну міжнародними рейсовими автобусами і літаками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

За даними розслідування, підроблені препарати онкологічної групи закуповували в інших країнах, а потім розповсюджували у Києві та інших містах.

16 грудня поліція провела обшуки у зловмисників, які налагодили злочинну схему. У них вилучили велику кількість медичних препаратів, гроші, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони, сім-картки. Загальна сума вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить близько 1 млн гривень.

За скоєне фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії продовжуються. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру та обрання заходів.

Продавали підроблені препарати для онкохворих: у Києві викрили масштабну схемуФото: зловмисники займалися збутом підроблених ліків для онкохворих (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили службовців медичних установ Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники привласнили собі майже 2 мільйони гривень.

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