Продавали наркотики военным: ГБР разоблачило банду, которой курировали из России

Фото: ГБР разоблачило наркогруппировку, которая куривалась спецслужбами РФ (dbr.gov.ua)

По информации ведомства, банда занималась продажей метадона, амфетамина, марихуаны и других наркотиков - прежде всего среди военнослужащих ВСУ и других военных формирований, которые противостоят РФ на востоке нашего государства.

"Деятельность наркогруппировки курировали спецслужбы РФ. Распространение наркотических средств среди военнослужащих имело целью на постоянной основе осуществлять подрыв боевой готовности наших войск", - объясняют в ГБР.

Указано, что в целом группировка насчитывала более 40 человек (среди них граждане Беларуси), имела иерархическую структуру, лаборатории, разветвленные каналы распространения наркотиков, в том числе через доверенных лиц - "операторов", и через посредника, который занимался почтовыми отправлениями.

Сейчас установлены все причастные к схеме сбыта наркотиков.

Отмечено, что один из главарей банды выстроил "устойчивые незаконные отношения" со служебными лицами правоохранительных органов, которым платил "дань" за непривлечение к ответственности.

По данным ГБР, масштабная спецоперация по ликвидации банды проводилась в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях. Проведено 27 обысков, установлены механизмы работы группировки, контакты и отслежено схемы легализации средств.

Так, во время обысков правоохранители изъяли:

почти 2 кг наркотических средств, что составляет около 13 тысяч доз;

180 тысяч долларов и 1 млн гривен наличными;

большое количество ювелирных изделий из золота;

14 автомобилей, в том числе премиумкласса;

телефоны, компьютерную технику и т. д.

Сейчас, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержаны главари группировки. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.