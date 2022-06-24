Продавали наркотики військовим: ДБР викрило банду, якою курували з Росії

Фото: ДБР викрило наркоугруповання, яке курувалося спецслужбами РФ (dbr.gov.ua)

За інформацією відомства, банда займалася продажем метадону, амфетаміну, марихуани та інших наркотиків - насамперед серед військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які протистоять РФ на сході нашої держави.

"Діяльність наркоугруповання курували спецслужби РФ. Розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців мало на меті на постійній основі здійснювати підрив бойової готовності наших військ", - пояснюють в ДБР.

Вказано, що загалом угрупування налічувало понад 40 осіб (серед них громадяни Білорусі), мала ієрархічну структуру, лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків, в тому числі через довірених осіб - "операторів", та через посередника, який займався поштовими відправленнями.

Наразі встановлені усі причетні до схеми збуту наркотиків.

Зазначено, що один із ватажків банди вибудував" стійкі незаконні відносини" зі службовими особами правоохоронних органів, яким сплачував "данину" за непритягнення до відповідальності.

За даними ДБР, масштабна спецоперація по ліквідації банди проводилася у Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях. Проведено 27 обшуків, встановлено механізми роботи угруповання, контакти та відстежено схеми легалізації коштів.

Так, під час обшуків правоохоронці вилучили:

майже 2 кг наркотичних засобів, що складає близько 13 тисяч доз;

180 тисяч доларів та 1 млн гривень готівкою;

велику кількість ювелірних виробів із золота;

14 автомобілів, у тому числі преміумкласу;

телефони, комп'ютерну техніку тощо.

Наразі, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ватажків угруповання. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.