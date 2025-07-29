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Продавали "Київпастрансу" світло за завищеними цінами: поліція викрила схему на мільйони

Вівторок 29 липня 2025 12:00
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Продавали "Київпастрансу" світло за завищеними цінами: поліція викрила схему на мільйони Фото: поліція викрила схему у "Київпастрансі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Товариство-постачальник електроенергії для КП "Київпастранс" суттєво завищувало ціни, збитки оцінені у понад 11 млн гривень. Його директору повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

За даними слідства, між комунальним підприємством та переможцем відкритих торгів було укладено договір на постачання електроенергії, а також додаткові угоди, що передбачали зміну оплати у разі коливань тарифів.

Втім, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це замовника та продовжував виставляти рахунки за завищеними цінами. Експертизи показали, що унаслідок таких дій комунальне підприємство переплатило понад 11,5 млн грн бюджетних коштів.

Директору фірми оголошено про підозру за статтею про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Справи, пов'язані з "Київпастрансом"

Нагадаємо, раніше поліція виявила схему, організатор якої допустила завищення ціни під час закупівлі електроенергії. Збитки становили понад 11,6 млн гривень.

Також повідомлялось, що у Києві викрили схему з привласнення 9 млн гривень на держзакупівлях комунального підприємства. Експосадовці столичного підприємства-перевізника отримали підозри.

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