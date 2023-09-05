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Продавали в Інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ. ДБР викрило схему за участі військових

Фото: ДБР викрило злочинну схему (dbr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці виявили протиправну схему із продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України через одну з відомих Інтернет-платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними бюро, зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано "Власність ЗСУ. Не для продажу".

 

Фото: ДБР викрило злочинну схему (dbr.gov.ua)

За результатами проведення процесуальних заходів встановлено, що правопорушники розгорнули свою діяльність у місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин та ще троє цивільних осіб.

В ДБР повідомили, що військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу.

Також зловмисники приймали й окремі "замовлення" від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

В останній день серпня правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено:

  • банківські картки,
  • засоби зв’язку,
  • записи із "чорною бухгалтерією",
  • тисячі одиниць військового спорядження.

Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз.

В разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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Збройні сили УкраїниДБР